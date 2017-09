Waterpistolengevecht in Den Bosch moet wereldrecord worden: 'Het wordt spannend of we het halen'

DEN BOSCH - Het slot van de Bossche Water Week wordt spetterend, letterlijk. De organisatie wil de week op zondag 17 september afsluiten met een groots waterpistolengevecht op de Markt. Als er vierduizend deelnemers meedoen, wordt een wereldrecord gevestigd.

"We hopen natuurlijk heel erg op mooi weer", reageert Stef Altenburg van de organisatie.



Dekking

Omdat de avonden minder zwoel zijn en ook de dag minder warm is, probeert Stef de andere omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken. "We zorgen dat waterpistooltjes nog op de dag zelf te krijgen zijn en misschien maken we wat schuilplekken waardoor je niet nat wordt."



Inschrijven kan ook op het laatste moment, maar dat moet wel via internet. Bijna vijfhonderd mensen hebben op Facebook aangegeven mee te doen. Ruim drieduizend mensen zijn geïnteresseerd. "Het is spannend of we de vierduizend gaan halen, maar een wereldrecord haal je niet omdat het zo makkelijk is", zegt Stef.