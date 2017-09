'Superspits' verwacht in Brabant door langdurige regenval

EINDHOVEN - Wie donderdag niet met de auto de weg op hoeft, kan beter thuis blijven. De VerkeersInformatieDienst waarschuwt voor een 'superspits' en 'één van de ergste filedagen van het jaar'. De langste files worden verwacht op de A2 richting Utrecht en op de A58 en A59.

"We zagen om half drie al de eerste files, dat is uitzonderlijk vroeg", zegt een woordvoerder van de VerkeersInformatieDienst. Brabant is daarbij één van de grootste probleemgebieden: "Brabant ligt middenin een aantal van de ergste buien, dus wordt zwaar getroffen."





Vanwege de huidige drukte en het aanhoudende slechte weer, verwacht de dienst dat er meer dan 400 kilometer file in het land zal staan tijdens de spits. Daarmee zou donderdag een plekje in de top 3 bemachtigen van ergste filedagen van 2017.Een filedag met meer dan 400 kilometer stilstaand verkeer is uitzonderlijk voor september, de ergste spitsen zijn vaak in oktober en november.