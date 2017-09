A4 bij Steenbergen dicht na hevige regenval, snelweg staat blank

STEENBERGEN - De snelweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen is gedeeltelijk dicht, omdat de weg door hevige regenbuiren vol water is komen te staan. Dat meldt de VerkeersinformatieDienst VID.

Vanwege het vele water is er op de snelweg ook een ongeluk gebeurd. Op de A4 richting Bergen op Zoom staat file.



