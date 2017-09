Herdenking bevrijding wordt in 2019 nog grootser: Crossroads wil mensen raken

VALKENSWAARD - “Mensen van nu raken met de verhalen van vroeger.” Meer dan ooit is dit het thema van de herdenking van Market Garden, de poging van de geallieerden om ons land in de Tweede Wereldoorlog te bevrijden van de Duitse bezetter. Stichting Crossroads Brabant 1940-1945 heeft grootse plannen om van de 75e herdenkingsactiviteiten een onvergetelijk evenement van te maken, zo werd donderdagmiddag in Valkenswaard bekend gemaakt.

In 2014 was het al een enorm project. Toen was het precies zeventig jaar geleden dat Brabant werd bevrijd.



Brabant in de ban

Dagenlang was onze provincie in de ban van vele festiviteiten. Maar ook van de motoren, jeeps, tanks en vliegtuigen die de tand des tijds hadden doorstaan en stilstaand dan wel bewegend de aandacht trokken. Dit zal in 2019 niet anders zijn. Uiteraard is dan ook een voorname rol weggelegd voor de veteranen, die zoveel jaren na dato nog vol vuur zullen vertellen over hun ervaringen. Drie jaar geleden werden ze als helden onthaald – alsof de klok zeventig jaar stil had gestaan.



Ook in 2019 hoopt de organisatie van ’75 jaar leven in vrijheid’ dat er strijders van toen bij zullen zijn. Ze rekent verder op de komst van honderden militaire voertuigen.



Opnieuw militaire parade

Een aantal zal, net als in 2014, meedoen aan een parade, die op 14 september 2019 via Eindhoven en Veghel vele toeschouwers zal lokken. Jong en oud. De tweede optocht, of, zoals Crossroads dit noemt, deze verplaatsing zal via Veghel en het Gelderse Wijchen aankomen in Nijmegen.



Vanwege het vorige succes is er nu voor gekozen om twee zogeheten basecamps in te richten. Het ene komt op de vertrouwde plek in Veghel te staan; het andere in Grave, het Maasstadje waar in het najaar van 1944 zwaar gevochten is. Beide legerplaatsen kunnen het hele weekend bezocht worden. Het Basecamp in Veghel en Cider White in Grave worden ingericht als een soort van openluchtmuseum waar het publiek zich een beeld kan vormen van de bevrijdingsoperatie. In 2014 hielden scholen er bijvoorbeeld diverse lesprogramma’s.



Medewerking van Leopoldsburg

Een groot deel van de festiviteiten in 2019 komt overeen met die van 2014, maar er zijn verschillen. Zo is ingegaan op het verzoek van Leopoldsburg om aan te haken. In deze gemeente in de Belgische Kempen kregen in het najaar van 1944 legertroepen instructies voordat ze de grens passeerden en het Brabantse land introkken.



Verder is, om de invloed van de oorlog inzichtelijk te maken, besloten om verspreid over heel Brabant 75 rode kruizen te plaatsen. Deze symbolen markeren een plek waar door het geweld het leven van een persoon is veranderd. Dat kan ergens in het buitengebied zijn, in een stad, voor een kerk, bij een bakker. Kortom, heel divers. Wat er op die bijzondere plekken is gebeurd, zal op verschillende manieren worden uitgebeeld. Door een muziekstuk, een expositie of een kunstwerk. Allemaal met als doel dat nooit de impact van de Tweede Wereldoorlog vergeten mag worden.



Presentatie in voormalige bunker

Over symbolen gesproken: de presentatie van de plannen was in Valkenswaard, in Herenboerderij De Bunker. Deze locatie werd in 1942 gebouwd om er de afluisterdienst van de bezetter te herbergen.



Stichting Crossroads Brabant 1940-1945, die er deze donderdag de herdenkingsactiviteiten toelichtte, is opgericht door de oorlogsmusea in onze provincie en Erfgoed Brabant. Nu al zijn er dus veel mensen bij betrokken, maar vrijwilligers blijven van harte welkom, was een andere boodschap op deze natte donderdag.