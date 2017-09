NAC-spits Thomas Enevoldsen is niet meer de speler die hij bij FC Groningen was

BREDA - Thomas Enevoldsen tekende eind augustus een contract bij NAC. De spits werkt hard op het trainingsveld om wedstrijdfit te worden. Zaterdag speelt NAC tegen FC Groningen, Enevoldsen hoopt op een debuut in de voor hem speciale wedstrijd.

Enevoldsen speelde meerdere jaren bij FC Groningen, in de periode dat ook spelers als Virgil van Dijk, Kees Kwakman en Dusan Tadic bij die club speelden. "Nu zit er niemand meer in de selectie uit die tijd. Tom Hiariej is de laatste die is vertrokken, afgelopen zomer. Ik ken alleen nog wat mensen uit de staf."



Debuteren voor NAC in Breda en tegen FC Groningen, het zou het droomscenario zijn. "Natuurlijk, dat zou heel speciaal zijn. Maar het is aan de trainer. Ik heb drie maanden geen club gehad en train nu een week met de groep. Ik hoop op speeltijd."



Avontuur

In 2009 maakte Enevoldsen de overstap van Aalborg BK naar FC Groningen. Via KV Mechelen kwam hij weer terug bij Aalborg. Afgelopen zomer nam hij het besluit om zijn club te verlaten. "Ik ben dertig, ik wilde nog een keer het avontuur aangaan."



Dat hij het avontuur weer in Nederland zoekt is niet gek. "Het is een aanvallend ingestelde competitie, dat is voor mij ideaal. En ik ken deze club, de sfeer in het stadion. Ik vond het geweldig toen ik met Groningen in Breda speelde. Ook dat is een reden geweest om voor NAC te kiezen."



Enevoldsen speelde bij Groningen als buitenspeler, zo haalde hij ook de nationale ploeg van Denemarken. Hij komt bij NAC in een andere rol, sinds zijn tijd bij KV Mechelen is geen buitenspeler meer. "Afgelopen seizoen heb ik niet veel gespeeld door een blessure. Het jaar daarvoor scoorde ik zestien keer, als spits."De voorhoedespeler, die een contract voor een seizoen tekende met een optie voor nog een jaar, zal de concurrentie aan moeten gaan met Thierry Ambrose of met Rai Vloet, die als aanvallende middenvelder kort achter de spits speelt.Daarnaast heeft hij nog een rol. "Ik heb redelijk wat ervaring. Ik heb veel geprobeerd in mijn carrière en weet wat er nodig is om de top te bereiken. We hebben een jonge groep, ik kan de jongere spelers begeleiden en mijn ervaring delen."