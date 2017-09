Vrouw overleden nadat ze met snorscooter tegen losliggende tegel reed

ROOSENDAAL - Een 60-jarige vrouw uit Roosendaal die gewond raakte nadat ze met haar snorscooter tegen een losliggende tegel reed, is alsnog aan haar verwondingen overleden.

Het ongeluk gebeurde op 18 augustus op het fietspad langs de Rucphensebaan.



Hersenletsel

Het slachtoffer liep door haar val ernstige hersenbeschadiging op. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De vrouw overleed dinsdag. Of de tegel in het fietspad al los lag, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.