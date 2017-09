Vrouw blind aan één oog, man die haar sloeg zou jaar cel moeten krijgen

DEN BOSCH - Een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat zou een man van 28 uit Best moeten krijgen, zo vond de officier van justitie donderdag bij de rechtbank in Den Bosch. Volgens justitie heeft de man ervoor gezorgd dat één van zijn slachtoffers, een vrouw uit Den Bosch, blind raakte aan een oog.

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft ze tijdens de rechtszaak haar kunstoog uit de oogkas gehaald en dat de verdachte demonstratief laten zien.



'Vrouw viel man aan'

De klap werd uitgedeeld tijdens een vechtpartij op carnavalsmaandag bij cafetaria Kees Kroket in Den Bosch. Bij de bepaling van de eis werd rekening gehouden met het feit dat de vrouw de verdachte een paar keer heeft proberen aan te vallen. De verdachte had het niet alleen met haar aan de stok gekregen, ook de mannelijke helft van het echtpaar werd mishandeld, zo was hem ten laste gelegd.



Volgens de eigenaar van de zaak was er in zijn friettent aan de Visserstraat tussen de drie een opstootje ontstaan. Op verzoek van de politie heeft hij de beelden van een bewakingscamera in zijn friettent afgegeven.



'Uit het niets'

Buiten werd de 46-jarige Bossche vrouw vol in het gezicht geslagen. Zij liep door de klap ook een gebroken neus op. Haar man (51) werd van achteren getrapt en hij kreeg een klap tegen het hoofd. Hij hield kneuzingen in zijn gezicht en een pijnlijke knie over aan de vechtpartij.



"Ons eerste beeld hiervan is dat er uit het niets is geslagen", zo liet een woordvoerster van de politie na het incident weten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw echter een dreigende houding aangenomen tegen de man uit Best.



Moeizame arrestatie

Diens aanhouding, later op de avond aan de Visstraat in Den Bosch, verliep overigens moeizaam. Hij verzette zich, trapte een agent en kon pas na het gebruik van pepperspray worden uitgeschakeld. Later bleek ook nog dat de inwoner van Best harddrugs als cocaïne en xtc bij zich had.



De rechtbank doet over twee weken zoals gebruikelijk uitspraak. De zaak krijgt ook op een ander podium aandacht: een filmploeg maakte tijdens de zitting opnemen voor ‘Spreekrecht’. In dit nieuwe RTL4-programma worden slachtoffers en nabestaanden van misdrijven gevolgd. De reeks documentaires wordt gepresenteerd door Angela Groothuijzen.