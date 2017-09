Orkaan Irma veranderde vakantie van José en Kurt in hel: 'We hebben geluk dat we er nog zijn'

OUDENBOSCH - José Hinten en Kurt van der Peijl zijn sinds maandag veilig terug in Oudenbosch. Ze maakten op Sint Maarten de verwoestende kracht van orkaan Irma mee. Thuis proberen ze hun angstige vakantieweek te verwerken. "Sint Maarten heeft de hulp vanuit Nederland keihard nodig."

Veilig aan de keukentafel in Oudenbosch kunnen ze alles nog maar amper bevatten. José: "Ik kwam thuis en heb meteen mijn rugzak laten vallen en ben naar mijn broer gegaan. Toen mijn nichtje opendeed, was het zo fijn om ze allemaal vast te houden."



"Alle indrukken van de afgelopen week komen nu pas aan", zegt José geëmotioneerd. Ook bij Kurt dringt het besef van wat ze hebben meegemaakt nu ook langzaam binnen. "Het is daar een warzone (oorlogsgebied). We hebben geluk gehad dat we er nog zijn."De twee verbleven op het eiland in het huis van de vader van Kurt. Tijdens de orkaan beleefden ze angstige momenten. "Dikke muren van gewapend beton gingen op en neer. Ook de vloer bewoog tijdens de orkaan. Je kunt het jezelf gewoon niet voorstellen", aldus Kurt. Aan het huis is veel kapot. Maar de schade valt in het niet met de verwoesting van de rest van het eiland.Kurt maakte kort na de orkaan een autorit over het eiland. "Er is niks meer over. Huizen, gebouwen en zelfs palmbomen zijn als luciferhoutjes geknakt. Er is zeker twee tot drie miljard euro nodig om alles te herstellen."Kurt zag ook met eigen ogen hoe er nog tijdens storm volop werd geplunderd. "Dat mensen op zoek gaan naar voedsel en water is logisch, maar er liepen ook mensen met laptops en televisies onder hun arm. Echt onvoorstelbaar."Volgens Kurt en José hadden de Nederlandse militairen de situatie snel onder controle. Ze herkennen zich niet in de kritiek die hier en daar opsteekt over de trage hulpverlening. "Alle respect voor de jongens en meiden van defensie die daar hun werk doen", zegt Kurt resoluut.Vrijdag houdt het Rode Kruis een nationale inzamelingsactie voor de getroffen eilanden. Omroep Brabant ondersteunt de actie en besteedt er veel aandacht aan op internet, radio en TV.José: "Ik vind dat alle Nederlanders moeten helpen om onze medemensen daar weer een dak boven hun hoofd te geven en natuurlijk eten en drinken."