Zusters omarmen hedendaagse kunst in hun Heilige Driehoek

OOSTERHOUT - Het doet een beetje denken aan het koetsje waarmee Assepoester naar het bal ging. Alleen lijkt deze pompoen een beetje aan de krappe kant. En de parkeerplaats is ook vreemd: het grind voor het bordes van het monumentale klooster Sint Catherinadal in Oosterhout. Het rijtuigje lijkt wat frivool voor een eeuwenoude religieuze leefgemeenschap.

Over de Kloosterdreef, naar links onder de poort door... zo kom je in de mooie voortuin van Sint Catherinadal. Op normale dagen is het al geen straf hier te zijn maar nu zijn er door de tuin wat opvallende kunstwerken gestrooid. Het is het eerste voorproefje dat ik krijg van de Oosterhout Biennale, een grote kunstmanifestatie die zaterdag begint.Cock Gorisse zit in het klooster aan de koffie. Zij is geen non maar voorzitter van de Stichting De Heilige Driehoek die de Biënnale heeft verzonnen. De eerste tweeduizend kaartjes zijn verkocht, vertelt ze. En ze hoopt dat er nog veel volgen. Na jarenlange inzet om het bijzondere karakter van dit stukje Oosterhout veilig te stellen, wil ze het nu graag aan zo veel mogelijk mensen laten zien.De Heilige Driehoek, het zijn drie monumentale kloosters met alle tuinen, parken, landerijen (inclusief een wijngaard) en boerderijen die er bijhoren. Het is oud, monumentaal en uniek in Nederland.Tegenover Cock zit Guus van den Hout aan tafel. Hij is de curator van de Biennale. Hij zocht 25 kunstenaars uit en vroeg hen nieuw werk te maken. geinspireerd op religie en met de liefde als thema.Dat de religieuzen in de kloosters ruimharig meewerken blijkt even later wel in de kloostergangen van Sint-Catherinadal . Zijn dat meestal rustige, heldere ruimtes die zich lenen voor meditatie nu staan ze vol met hedendaagse kunst. Maar ook in de kerk van de zusters hangen en staan werken.Guus heeft in zijn hoofd drie Biënnales gepland. Uiteindelijk hoopt hij op 25.000 bezoekers maar het is de vraag of dat meteen de eerste keer al zal lukken.Veel fietsers en wandelaars kennen de heilige driehoek al. De Biënnale biedt nu een kans om ook in de kloosters te komen kijken. Neem er wel de tijd voor! Er is veel moois te zien en de wandelingen van klooster naar klooster vergen ook tijd. De Biënnale heeft voor koffie gezorgd!