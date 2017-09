Grote en luxueuze kerstshow in opbouw bij tuincentrum in Dongen

DONGEN - Sinds juni zijn ze bij tuincentrum AVRI in Dongen bezig met de opbouw van de kerstshow. Die show moet dit jaar groter en luxueuzer worden dan ooit. Als klap op de vuurpijl is de Efteling-attractie Aquanura in het klein nagebouwd. De kleurrijke watershow is een spel van muziek, licht en water.

Kerstmis begint dit jaar wel heel erg vroeg. Zo gingen de eerste kerstballen weken geleden al over de toonbank bij de grotere winkelketens. In de strijd om de consument beginnen tuincentra ook eerder met hun kerstshows.



"De klanten begrijpen dat we op tijd moeten beginnen om er iets van te maken. Als je de ballen zo in het schap dumpt, heb je niet zoveel tijd nodig”, zegt winkeleigenaar Frank van der Avoird.



Hoofdbrekens

Trots zijn ze in Dongen op de miniversie van de Efteling-attractie Aquanura. Dat heeft heel wat hoofdbrekens én geduld gekost. "We zijn twee jaar bezig om te realiseren. Het meeste werk was het computerprogramma en de licht- en geluidseffecten. Maar als het draait, is het een plaatje", vertelt Bart Damen. Hij is 'opperhoofd' als het om de kerstshow gaat.



Hoewel de officiële opening pas op zaterdag 14 oktober is, mogen klanten ook nu al kerstinkopen doen. "Ze lopen er toch al langs", zegt Bart. Hij denkt de komende weken bijna dag en nacht te moeten doorwerken om alles op tijd klaar te krijgen.



Iedereen wil naar binnen

Om de opening veilig te laten verlopen, deelt het tuincentrum de komende tijd toegangskaarten uit. “Dat doen we omdat we anders hutjemutje vol zitten. Er kunnen maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Dat voorkomt een hoop chagrijn en is ook noodzakelijk voor de veiligheid van iedereen.”