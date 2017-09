Ierse folkband uit Boxtel droomt na internethit van Paaspop en Lowlands [VIDEO]

BOXTEL - Het was een warming-up voor het optreden bij de 24-uurs Solexrace in Heeswijk-Dinther. Een geintje eigenlijk, meer niet. Maar de mash-up die Acting The Maggot maakte van 'Rainbow high in the sky' van dj Paul Elstak en 'Drunken Lullabies' van Flogging Molly werd een ware internethit.

"Het is niet normaal", zegt Maarten de Gans, zanger en gitarist van Acting The Maggot. "We hebben het voor de grap online gezet. Daarna is het opgepakt. Het is in totaal al 850.000 keer bekeken."



De Gans weet niet waar het succes vandaag komt. "Ik heb echt geen flauw idee. Mensen vinden de mashup heel erg leuk. Het ging als een tierelier. Het is wel heel leuk, het is een mijlpaal voor ons.





De band speelt Ierse traditionals en dan vooral feestmuziek. "Maar als er ergens nog eens de vraag komt een liedje te mixen dan doen we dat met veel plezier", zegt De Gans lachend."Het lijkt ons geweldig om festivals als Paaspop, De Zwarte Cross of Lowlands hiermee kennis te laten maken, maar we spelen ook graag in een kleine kroeg. Want daar doen we het allemaal voor: leuke muziek maken."