Asociale man rijdt te hard, drie keer door rood en over fietspad in Eindhoven

EINDHOVEN - Asociaal, zo noemt de politie het gedrag van een 28-jarige Eindhovenaar. Hij lapte donderdagmiddag volgens een videosurveillanceteam van de politie diverse regels aan zijn laars. De man negeerde driemaal het stoplicht, reed te hard en ook nog over het fietspad.

Hij kreeg een aantal verbalen. Ook moet hij terug naar school: de Eindhovenaar werd namelijk een Educatie Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) opgelegd. Dit is een driedaagse cursus die wordt opgelegd bij gevaarlijk of risicovol rijgedrag.



Geen verzet

De man was bij de arrestatie niet onder invloed. Ook toonde hij geen verzet. De Eindhovenaar werd staande gehouden ter hoogte van de Marconilaan/Beukenlaan in het centrum van de stad.