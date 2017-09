Ondergedoken tbs'er opgepakt in Eindhoven

EINDHOVEN - Een voortvluchtige tbs'er is donderdagmiddag in Eindhoven aangehouden. De man sloeg eind juni op de vlucht tijdens begeleid verlof. Hij was na zijn vlucht naar het buitenland vertrokken.

Onlangs kreeg de politie signalen dat hij terug in ons land was. De man zat ondergedoken in Eindhoven.



Gespecialiseerd team

Een gespecialiseerd politieteam spoorde de man op en arresteerde hem. De politie wil niet zeggen waarvoor hij was veroordeeld.