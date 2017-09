Aanklager zet in op zwaardere straf voor PSV'er Hirving Lozano

EINDHOVEN - De aanklager betaald voetbal wil Hirving Lozano zwaarder straffen voor de overtreding die hij zondag maakte op sc Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries. De aanklager wil de PSV-aanvaller voor drie wedstrijden schorsen.

De aanklager stelde maandag een straf van drie duels voor, waarvan één voorwaardelijk. PSV ging niet akkoord met het voorstel. Donderdagavond werd de zaak behandeld door de tuchtcommissie, de aanklager zette daar in op een zwaardere straf. De tuchtcommissie doet vrijdag uitspraak.



Als de eis wordt overgenomen, mist Lozano niet alleen de competitiewedstrijd tegen Feyenoord en de bekerwedstrijd tegen SDC Putten, maar ook het uitduel in de competitie met FC Utrecht.Eerder op de dag kreeg PSV goed nieuws vanuit Zeist. De aanklager had een onderzoek ingesteld naar het spugen van Jürgen Locadia tijdens het duel met Heerenveen. De KNVB heeft de zaak geseponeerd, Locadia is daardoor gewoon inzetbaar tegen Feyenoord.