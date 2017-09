Grote inzamelingsactie voor Sint Maarten in Tilburg: 'Ik moet gewoon helpen'

Make St. Maarten Great Again zamelt kleren in

TILBURG - Overal in Brabant komen mensen in actie om spullen in te zamelen voor Sint Maarten. Het eiland werd ruim een week geleden getroffen door de verwoestende orkaan Irma. Sint Maartenaren die in Brabant wonen, zijn nu volop in actie om hun eilandgenoten te helpen. Zoals in Tilburg.

In een kantoorruimte aan Ringbaan Noord is Sabrina Clarke samen met andere vrijwilligers bezig om zakken en dozen met kleren te sorteren. Babykleren, truien, T-shirts. Alles komt voorbij. “Mensen hebben heel veel verloren. Ik kon gewoon niet stilzitten”, zegt Clarke. “Ik moet gewoon helpen.”



Er zijn intussen zo’n dertig dozen met kleren verzameld. Af en toe komt iemand binnen om spullen te brengen. Een vrouw heeft een zak schoenen bij zich. “Er zijn mensen die ik helemaal niet ken, die komen doneren”, vertelt Clarke. “Het is echt heel verrassend om te zien dat mensen zoveel geven. Dat doet mijn hart echt heel goed.”Maar er is volgens Clarke meer nodig dan alleen kleren. “Breng gewoon alles”, zegt ze. “We hebben al veel kleren. Maar er is ook eten, water, hygiënische producten en schoonmaakmiddelen nodig. Hoe meer we van die zaken krijgen, hoe beter.”De komende tijd kunnen er nog spullen ingeleverd worden. Uiteindelijk gaan de producten naar het hoofdkantoor van Make St. Maarten Great Again in Rotterdam. Van daaruit gaan ze per schip naar Sint Maarten.