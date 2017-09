Recordbouwers van TU Eindhoven gaan nu voor 's werelds hoogste ijstoren

EINDHOVEN - Een team van de TU Eindhoven en twee andere universiteiten gaat in China bouwen aan de hoogste ijstoren ter wereld. De recordtoren moet dertig meter hoog worden.

De TU-studenten zijn ervaren als het gaat om bouwen met ijs. Eerder construeerden ze al een gigantische ijspoort, een bevroren Sagrada Familia en 's werelds grootste ijdome. Ze zijn ook de eigenaar van het huidige record voor hoogste toren, die was 21 meter.



"Deze toren wordt negen meter hoger dan de vorige, dus het wordt zeker geen makkie", zegt Arno Pronk, één van de begeleidende docenten.



Veel sterker

De reden dat ze nu zoveel hoger kunnen bouwen, zijn speciale vezels die worden toegevoegd aan het ijs. Hierdoor wordt het veel sterker. De vezels worden met water gemengd en daarna wordt het water tegen een enorm luchtkussen opgespoten, legt Pronk uit. Net zo lang tot er een stabiele toren staat. Helemaal onverwoestbaar is hij niet: "Het ijs smelt wel nog gewoon."



Flamencojurk

Het ontwerp van de toren is gebaseerd op traditionele Chinese torens en een flamencojurk. "We wilden iets doen wat Chinees was, maar ook met een Europees tintje. En natuurlijk iets wat tot de verbeelding spreekt. Toen kwamen we hierop uit."



Duurzaam bouwmateriaal

Het team wil met de bouw aandacht vragen voor het gebruik van duurzaam bouwmateriaal. "We willen ijs op de kaart zetten als oplossing voor tijdelijke constructies in koude gebieden."



De ijstoren moet op 1 januari 2018 af zijn. Het team is nog bezig met een crowfundingcampagne voor het project.