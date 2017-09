Maarten Houben mag van gemeenteraad aanblijven als burgemeester, maar hoe lang nog?

NUENEN - Hij heeft als burgemeester van de gemeente Nuenen veel zorgen gekend, maar deze donderdagavond had Maarten Houben alle reden om blij te zijn. De gemeenteraad besloot hem voor herbenoeming voor te dragen. Normaal gesproken stemmen de minister van Binnenlandse Zaken en de Koning hiermee in.

Het betekende dubbel feest voor Houben, want de oud-Eindhovenaar mag zich sinds deze dag ook inwoner van Nuenen noemen. De man, die sinds zijn aantreden als burgemeester in 2012, in Eindhoven was blijven wonen, betrekt een huis, dat eigendom is van de gemeente Nuenen.



Geheime stemming

De raad kwam in een besloten vergadering bijeen om te stemmen over het aanblijven van Houben. Een meerderheid schonk hem dat vertrouwen. Hoeveel raadsleden voor of tegen stemden, blijft geheim. Houben weet dat wel, hij was erbij toen werd gestemd, maar ook hij mag natuurlijk niet uit de school klappen.



Het is wel de vraag hoe lang Houben in Nuenen de scepter mag blijven zwaaien. Een van de problemen waarmee hij de afgelopen jaren werd geconfronteerd, lag op bestuurlijk gebied. Tot grote ergernis van de provincie, die, ondanks Nuenens verzet, besloot eigenhandig een herindelingsprocedure in gang te zetten. Die kan tot gevolg hebben dat Nuenen als zelfstandige gemeente verdwijnt en opgaat in Eindhoven of fuseert met die andere buurgemeente, Son en Breugel.



In dat geval zal Houben moeten solliciteren op de functie van burgemeester van die nieuwe gemeente. Maar dat is een zorg voor later, zal hij deze avond (of nacht) denken wanneer hij in zijn nieuwe onderkomen op zijn herbenoeming gaat toosten.