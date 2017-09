Nog hoop voor Hansa-kiliniek en voor Burgemeester en Wethouders in Boxmeer?

BOXMEER - Kan er definitief een streep door de Hansa-kankerkliniekplannen in Boxmeer? En overleven Burgemeester en Wethouders van deze gemeente het debat over wat er in dit dossier allemaal is mis gegaan? Dit zijn donderdagavond de twee hoofdvragen tijdens een extra raadsvergadering.

Even terug naar het begin: eind 2008 werd bekend dat Boxmeer was uitgekozen als plek voor de Europese hoofDvestiging van een keten aan kankerklinieken. Maar ondanks tal van mooie beloften van de initiatiefnemer, Lex de Lange, is er nooit een eerste, laat staan een tweede steen gelegd.



Kanttekeningen bij bestuur

Het is bij woorden gebleven, die desondanks nooit tot een besluit van het Boxmeerse college hebben geleid om de luchtballon door te prikken en met De Lange te breken. Een onafhankelijk onderzoek plaatste hier eerder dit jaar kanttekeningen bij.



Ook de gemeenteraad kreeg een veeg uit de pan. Er werden weliswaar geregeld raadsvragen gesteld, maar hierbij bleef het in de regel. Misschien ook wel, omdat B en W de moed er (al dan niet voor de bühne) steeds inhield.



De conclusies en aanbevelingen in het rapport van de rekenkamercommissie waren vorige week al onderwerp van gesprek in een commissievergadering; donderdagavond ging de gemeenteraad hierover met elkaar en de leden van het college in debat. Er klonken verwijten over en weer en enkele politieke partijen lieten duidelijk blijken dat ze geen vertrouwen meer hebben.