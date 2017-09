PVV Brabant zoekt raadsleden; achterban bijgepraat in Helmond

HELMOND - De Brabantse afdeling van de PVV heeft donderdagavond voor het eerst op locatie een bijeenkomst met haar achterban gehouden. Enkele tientallen belangstellenden uit Helmond maar ook uit Midden- en West-Brabant kwamen naar een zaaltje in Mierlo-Hout. Dergelijke bijeenkomsten in het land zijn nieuw voor de Partij voor de Vrijheid, want tot voor kort nodigde zij belangstellenden uit in het provinciehuis.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer eerder dit jaar pakten dusdanig goed uit voor de partij van Wilders dat er nu groter ingezet wordt op de gemeenteraadsverkiezingen. Eerder maakte de PVV al bekend in Brabant voor zetels te gaan in Rucphen, Den Bosch, Steenbergen, Helmond, Roosendaal en Etten-Leur.

Overhalen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Volgens provinciaal fractievoorzitter Alexander van Hattem was de avond echter niet bedoeld om mensen over te halen voor toekomstig raadswerk voor de PVV. “Zoals alle andere politieke partijen trekken we het land in om met onze achterban te praten, hier vooral over provinciale zaken.”



Wim van Bergen uit Vlijmen kwam ook naar Helmond. Hij zou best als gemeenteraadslid voor de PVV aan de slag willen. "Maar helaas is in mijn gemeente Heusden het animo voor de partij nog te klein."



Geschikte raadsleden vinden is 'een flinke klus'

Van Hattem wil niet zeggen hoeveel mensen zich al concreet gemeld hebben om op één van de Brabantse lijsten te staan. In totaal heeft de PVV ongeveer honderd mensen nodig. "We zijn er volop mee bezig, het is een lopend proces", aldus de provinciale fractievoorzitter, die toegeeft dat het een spannende tijd is."Het is een flinke klus, er gaat veel vrije tijd inzitten."