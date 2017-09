Nationale actiedag voor Sint Maarten van start: beginstand 5,2 miljoen op Giro 5125

EINDHOVEN/HILVERSUM - Minister Ronald Plasterk en zanger-presentator Jamai hebben vrijdagochtend om kwart over zes het startschot gegeven voor de nationale actiedag voor Sint Maarten. Beeld en Geluid in Hilversum vormt heel de dag het centrale punt van de actie met als doel via Giro 5125 zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van orkaan Irma.

Als Omroep Brabant steunen we de actie door aandacht te besteden aan Brabantse initiatieven om geld in te zamelen voor Sint Maarten.



LEES OOK: Grote inzamelingsactie voor Sint Maarten in Tilburg: 'Ik moet gewoon helpen'

Zowel publieke als commerciële omroepen besteden heel de dag met speciale uitzendingen aandacht aan de actie voor Sint Maarten via Giro 5125. De voorlopige opbrengst van de dag wordt naar verwachting rond 23.00 uur door presentator Art Rooijakkers uit Geldrop bekendgemaakt.



De afgelopen dagen is al 5,2 miljoen euro binnengekomen op giro 5125.Dankzij donaties kunnen bijvoorbeeld steeds meer hulpgoederen richting Sint Maarten worden gestuurd.