Tilburger Jermaine (27) overleden na strijd tegen hersentumoren

TILBURG/AMERSFOORT - Jermaine de Wind (27) uit Tilburg is overleden. Dit hebben bekenden van hem vrijdagochtend aan Omroep Brabant bevestigd. Heel Brabant sloot Jermaine in het hart toen hij een crowdfundingsactie startte voor behandeling in Amerika. Hij had acht tumoren in zijn hoofd en in Nederland konden artsen niks meer voor hem doen.

Opgeven was voor de Tilburgse fitnessinstructeur geen optie. De behandeling in Amerika die er uiteindelijk dankzij de hulp van velen kwam, leek in eerste instantie succes te hebben. De tumoren verdwenen.



Onlangs kwamen ze echter terug. Omroep Brabant sprak hierover eind augustus nog met zijn vriendin, Lisette van Dijk. Een gesprek dat plaatsvond in het hospice in Amersfoort waar Jermaine werd verzorgd. Praten lukte Jermaine toen al niet meer goed. Daarom sprak Lisette voor hem.

Boek

In een boek vertelt Jermaine zijn levensverhaal. Maandag zou dit worden gepresenteerd. Het was Jermaine's grote droom om die bij te kunnen wonen.