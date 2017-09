Wijkbewoners jagen verdachte steekpartij op en tuigen hem af

BREDA - Bewoners van de Bredase wijk Tuinzigt hebben de verdachte van een steekpartij opgejaagd en afgetuigd. De politie heeft hem vervolgens ingerekend. Dat schrijft BN DeStem.

De verdachte, eerder veroordeeld voor drie verkrachtingen, was pas enkele maanden weer op vrije voeten en had volgens bewoners nooit mogen terugkeren in de wijk. “Het is een wonder dat het zo lang heeft geduurd voordat hij gepakt werd. In Tuinzigt lossen we dat soort problemen zelf op'”, zegt iemand uit de wijk tegen de krant. Al voor de steekpartij was de man bij de groep in beeld, schetst een bron: “Veel mensen Hadden het er al over. Dat er een verkrachter in de wijk woont. Daar houden wij niet van. Zo iemand kunnen de mensen in de buurt niet gebruiken.''



Steekpartij

Woensdagochtend werd er in de Merwedestraat in Breda een vrouw met een mes gestoken door de 25-jarige verdachte. Die had aangebeld en was de woning binnengedrongen. In de buurt gaat het verhaal dat de verdachte heeft geprobeerd om de vrouw aan te randen. De verdachte is vervolgens met de auto op de vlucht geslagen.



Later op de dag is de man aangehouden in de Pijnboomstraat. Bij de aanhouding zette de politie een hond in. Voorafgaande aan de arrestatie is de man ‘te grazen genomen door buurtbewoners’, waarop de politie op de vechtpartij is afgekomen,



Bekende van politie

De politie wilde donderdag niet ingaan op de aanranding en een eerdere veroordeling voor verkrachtingszaken. Vanwege de privacy wil politiewoordvoerder Eric Passchier niet meer melden dan dat de verdachte ‘een bekende is van de politie’ en dat de steekpartij in de Merwedestraat ‘een geweldsincident betrof en geen zedenzaak’.



In de wijk circuleren ook geluiden dat de verdachte donderdag 7 september betrokken was bij een zedenzaak in het Van Sonsbeeckpark in Breda.