KNVB handhaaft straf, PSV moet Lozano voorlopig missen

ZEIST - PSV moet het zondag, tijdens de topper tegen Feyenoord, stellen zonder sterspeler Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller is door de tuchtcommissie van de KNVB voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Ook de bekerwedstrijd tegen Putten moet hij aan zich voorbij laten gaan.

Lozano werd vorig weekend, tijdens de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen, uit het veld gestuurd na een overtreding op Denzel Dumfries.



'Denk dat niet zijn bedoeling was'

Dumfries liet na de wedstrijd - die PSV met 2-0 verloor - weten dat de rode kaart een zware straf was, omdat de PSV-aanvaller volgens hem uitgleed. "Dat heb ik zelf ook wel eens gehad. Ik denk niet dat het zijn bedoeling was en dat heb ik ook in mijn verklaring gezet."



De tuchtcommissie ging hier niet in mee. Volgens de tuchtcommissie nam Lozano met zijn tackle het risico zijn tegenstander te blesseren.



Beroep

Lozano kan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie in beroep gaan, maar hij is sowieso geschorst voor het duel met Feyenoord.