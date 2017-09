Brabanders zetten zich in voor Sint Maarten: 'Het geld is hard nodig'

EINDHOVEN - De schade op Sint Maarten is enorm na de verwoestende krachten van orkaan Irma. Brabanders zetten zich vrijdag massaal in om geld op te halen voor de slachtoffers. Ze doen mee aan de aan de landelijke actiedag ‘Nederland helpt Sint Maarten’.

Chantal Oerlemans is schoonheidsspecialiste en doneert de totale omzet van haar salon van vrijdag. “Het is ongelofelijk dat mensen zoveel ellende mee kunnen maken en pijn. Je kunt je niet voorstellen hoe het is om alles kwijt te raken waar je voor werkt, je hele leven”, zegt de eigenaresse van Beaunesse in Dongen.



Kraampje met lekkernijnen

Op het Beatrix College in Tilburg werden in de pauze verse wafels, pannenkoeken en stroopwafels verkocht. De leerlingen wilden zich graag inzetten, omdat een lerares van het eiland komt. Ze heeft er nog familie wonen.

“Vanuit Nederland zit je gewoon een beetje machteloos mee te denken en te hopen dat het goed gaat”, zegt zij. “Je hebt geen idee wat er gebeurt. De stroom viel uit en je hebt ook gewoon geen contact meer.” Ze is dan ook erg blij met en trots op de actie van haar leerlingen.



Nachtje schilderen

Schilder Wouter Veerman uit Den Bosch heeft een nachtje doorgehaald en drie kunstwerken gemaakt. Hij verkoopt de schilderijen via Marktplaats. Hij hoopt op een mooi bedrag voor Sint Maarten.





Ton van de Ven houdt woensdag een benefietavond bij Villa de Vier Jaargetijden in Tilburg. Hij is de oprichter van Crovv, een on- en offline netwerkorganisatie voor ondernemers. Van de Ven woonde en werkte in 2007 op Sint Maarten.Ondernemers in Bergen op Zoom steunen de actie voor giro 5125 ook. Mensen kunnen vrijdag geld doneren in winkels en horecagelegenheden. De opbrengst van ‘Bergen op Zoom maakt zich Sterck voor Sint Maarten’ wordt rond tien uur ’s avonds bekendgemaakt. De ondernemersvereniging van de stad heet Sterck.De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) en volleybaldames met Yvon Beliën uit Budel en Maret Balkestein-Grothues uit Eindhoven zetten zich ook in. De opbrengst van de oefeninterland Nederland – Polen in Amsterdam gaat naar giro 5125. Daarnaast worden er in aanloop naar en tijdens de wedstrijd allerlei acties georganiseerd om een zo groot mogelijk bedrag op te halen.Paul Beekmans is bedrijfsleider bij de Emté in Beek en Donk. Hij heeft op het eiland gewoond en zamelt ook geld in. Mensen kunnen hun emballagebonnen doneren.In Eindhoven wordt er vrijdagavond gedanst voor het goede doel. Mensen die naar café Oude Rechtbank gaan, betalen vijf euro entree. Dit bedrag gaat naar de slachtoffers van orkaan Irma. Dansliefhebbers zijn vanaf tien uur welkom.Het kaart- en memospel ‘Onthaw ’t Hellemonds’ wordt verkocht bij Boekhandel de Ganzenveer. Het kost vijf euro en de complete opbrengst wordt gebruikt om het eiland te helpen opbouwen. De actie is in samenwerking met Louis van der Werff, de maker van het spel.In Someren-Eind worden houten kratjes verkocht voor Sint Maarten. Voor 2,50 euro kun je een kratje afhalen aan de Brugstraat.Sporten voor het goede doel bij Fit for Free. Rennen op de loopband levert schoon drinkwater op.