Swim to Fight Cancer nu ergens anders gezwommen door de langdurige regenval

DEN BOSCH - Het evenement Swim to Fight Cancer vindt zondag niet plaats in Den Bosch, maar in Vught. De reden is de overvloedige regenval van de afgelopen dagen.

"We kregen vrijdagochtend het bericht dat er overstort is geweest van het riool in Eindhoven", legt Marc Lammers uit. "Die overstort komt over een paar dagen in Den Bosch terecht. Daarom vindt het waterschap het niet verantwoord om Swim to Fight Cancer in Den Bosch te houden. Dus moeten we uitwijken. Plan B treedt nu in werking. We wijken uit naar de IJzeren Man in Vught."



Mooi feest

De starttijden in Vught zijn hetzelfde als in Den Bosch. "Deelnemers moeten zorgen dat ze een uur voor hun starttijd aanwezig zijn", vertelt Lammers. "De rest wijst zich vanzelf. We gaan er ook daar een mooi feest van maken."



Wie op het laatste moment nog wil meedoen, heeft pech. "Je moest je van tevoren inschrijven en de inschrijving is inmiddels stopgezet. Maar doneren kan nog wel."



Miljoen euro

Het is dit jaar de derde keer dat Swim to Fight Cancer wordt georganiseerd. "We doen dit om de twee jaar en de eerste twee edities waren een groot succes", vertelt Lammers. "We hebben die edities in totaal een miljoen euro opgehaald voor het onderzoek naar kanker."