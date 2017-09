14-jarige aangehouden voor overval op speelgoedwinkel in Rosmalen

ROSMALEN - Een 14-jarige jongen uit Rosmalen is donderdagavond in zijn woonplaats aangehouden voor een overval op een speelgoedwinkel in die plaats. Rond kwart voor zes stapte de jongen met zijn gezicht bedekt de winkel in de Weidestraat binnen. Hij dreigde met een mes en vroeg de eigenaar en een medewerkster van de winkel, die achter de toonbank stonden, om geld.

De eigenaar gaf de jongen geen geld, maar belde direct 112. Vervolgens nam de veertienjarige de benen.



Aangehouden na ruzie om fiets

Even later gingen agenten af op de melding van een jongen die belde omdat hij ruzie had over de verkoop van een fiets. Drie leeftijdsgenoten waren bij hem thuis verhaal komen halen.

Op de telefoon van de 14-jarige vond de politie vervolgens onder meer in WhatsApp-berichten aanwijzingen dat hij kort daarvoor de speelgoedwinkel had overvallen. Daarop werd hij aangehouden.



Toeval

Volgens een woordvoerder van de politie wisten de agenten die op de melding van de jongen over de fiets afgingen op dat moment niks over een eventueel verband tussen de jongen en de overval. Daar kwamen zij toevallig achter.



De jongen zit vast voor verder onderzoek.