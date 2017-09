Verdachte steekpartij in Merwedestraat Breda nog zeker twee weken in de cel

BREDA - De 25-jarige man die wordt verdacht van het neersteken van een 31-jarige vrouw in Breda, zit nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda vrijdag beslist.

De man wordt poging doodslag ten laste gelegd. De steekpartij vond woensdag 13 september plaats in de Merwedestraat. De vrouw raakte gewond en is in het ziekenhuis behandeld. Na de steekpartij ging de verdachte ervandoor.



Tumult

Woensdagavond werd de man in de Pijnboomstraat in Breda aangehouden. Dat gebeurde nadat wijkbewoners een klopjacht hadden gehouden op de verdachte. Buurtbewoners gingen daarbij de man te lijf. De politie kwam op het tumult af en rekende de man in.



De politie wil niet meer kwijt dan dat de verdachte eerder in aanraking is geweest met de politie. De man zou vast hebben gezeten voor een aantal verkrachtingen en was nog niet zo lang op vrije voeten.