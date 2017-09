Hiphopfestival Woo Hah! vertrekt uit Spoorzone in Tilburg

TILBURG - Het internationaal toonaangevende hiphopfestival Woo Hah! gaat weg uit de Spoorzone in Tilburg en strijkt volgend jaar neer op het evenemententerrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Dat heeft de organisatie vrijdagochtend bekendgemaakt.

Na een uitverkochte editie in Tilburg met vijftienduizend bezoekers is het festival toe aan een groter evenemententerrein.



Groter terrein

"Toen we in 2014 Woo Hah! begonnen, hadden we nooit voorzien dat we na vier edities al uit ons jasje gegroeid zouden zijn", zegt organisator Ruud Lemmen. Het festival krijgt een grotere camping in dat rechtstreeks aan het festivalterrein grenst, ook zijn diverse vakantiebungalows te huur.



Op 14 en 15 juli 2018 viert Woo Hah! het eerste lustrum. Voor campingbezoekers wordt op vrijdag 13 juli een extra dag ingeruimd met live muziek. Later dit jaar maakt de organisatie de eerste namen voor deze vijfde editie bekend.