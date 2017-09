Man gewond na val van dak nieuwbouwwoning

MADE - Tijdens werkzaamheden aan een nieuwbouwwoning in Made is een man gewond geraakt. De man zou van het dak zijn gevallen en is op een steiger terechtgekomen.

Ambulances en de brandweer kwamen naar de Dahliastraat waar het ongeluk gebeurde. Het slachtoffer zou aanspreekbaar zijn. Over zijn verwondingen is verder niets bekend.