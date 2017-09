'Een opluchting voor veel Baarlenaren', werkzaamheden aan randweg begonnen

BAARLE-NASSAU - Nu dendert het verkeer nog door het dorp, maar er gloort hoop voor de inwoners van Baarle-Nassau. Vrijdagochtend begon de aanleg van de randweg. Die moet een eind maken aan de voortdurende golf van vrachtwagens die dagelijks door de kern rijdt.

"Dit is vreselijk belangrijk", vertelt wethouder Jan van Cranenbroek. "In ons centrum bevindt zich een beruchte S-bocht. Die zorgt dagelijks voor veel verkeersopstoppingen en daardoor irritaties. Vooral voor inwoners van Baarle-Nassau is het erg belangrijk dat het verkeer straks óm ons dorp geleid kan worden."



'Meer verkeersveiligheid en leefbaarheid'

"Met name de vrachtwagens moeten straks om ons dorp heen, in plaats van er doorheen. Dat zal voor veel Baarlenaren een opluchting zijn. Die randweg zal zorgen voor meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid en een betere leefbaarheid in ons dorp."



Het duurt wel nog twee jaar voordat de randweg af is. "Ach, we houden het nog wel eventjes vol", verzucht Dymphy Hendrikx. Zij werkt bij hotel en brasserie Den Engel, dat gevestigd is ín de S-bocht in het centrum van het dorp. "Het is al zo lang zo... Zolang als ik weet."De huidige situatie zorgt volgens Hendrikx voor 'ontzettend veel verkeershinder'. "Het verkeer staat hier soms een uur vast als er een ongeluk is gebeurd. Er zijn genoeg paaltjes omvergereden en mensen die rustig op het terras willen zitten, kunnen elkaar niet verstaan vanwege de geluidsoverlast."Dat de verkeerssituatie in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog niet eerder is aangepakt, heeft te maken met het feit dat je daar te maken hebt met Nederlands en Belgisch grondgebied."Om hier een randweg aan te leggen, moesten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog ieder afzonderlijk zorgen voor een geldend bestemmingsplan, op basis van de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving ", vertelt wethouder Van Cranenbroek. "In Baarle-Nassau hebben we dit geregeld. In 2010 is dit bestemmingsplan onherroepelijk en definitief geworden. Jammer genoeg is dat in Baarle-Hertog nog niet het geval."Er wordt nog gewacht op een definitieve uitspraak door de Belgische Raad van State. "Maar we hebben er wel op geanticipeerd", vertelt de wethouder. "We hebben met elkaar afgesproken om toch met de aanleg van de randweg te beginnen.""Voor de eerste fase, die geheel op Nederlands grondgebied plaatsvindt, zijn alle procedures voltooid. Daarom kunnen we nu beginnen. We hopen dat de eerste fase in de zomer van volgend jaar gereed is. Dan hopen we ook duidelijkheid te hebben over de Belgische procedures, zodat we daarna kunnen beginnen met de aanleg van de tweede fase van de randweg."