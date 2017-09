Buurt Breda pakt zelf verdachte steekpartij op: zijn het helden of speelden ze voor eigen rechter?

BREDA - In de Pijnboomstraat werd woensdagavond Dimitri B. opgepakt door de politie. Maar wel nadat de buurt hem na een klopjacht in de kraag had gevat. In de Pijnboomstraat wordt verschillend gedacht over de actie. De jongens die achter B. aangingen, zijn het helden of speelden ze voor eigen rechter?

Dimitri B. wordt ervan verdacht dat hij een vrouw van 31 jaar heeft neergestoken. Eerder werd hij veroordeeld voor twee verkrachtingen. Hij was sinds kort weer op vrije voeten. "Zo’n mens in onze buurt kunnen wij niet tolereren", zegt een buurtbewoner. "Wij zijn in het belang van onze kinderen erg hard."



Maar voor eigen rechter spelen? "Dat hoort zo niet. Daar hebben we de politie voor nodig. Laat het aan de mensen over die er voor zijn. Daar betalen we onze belasting ook voor."



Volksbuurt

Naarmate je de Pijnboomstraat verder inloopt, letten mensen meer op hun woorden. Voor camera willen ze zeker niet reageren. "Dit is een volksbuurt hè. Daar houden we niet van."



Maar de vrouw die naast de brandgang woont waarin Dimitri B. is opgepakt, wil best vertellen dat ze vindt dat de jongens in de buurt goed werk hebben gedaan. "De politie was er pas tien minuten later. Toen hadden ze hem al in de kraag gepakt. In elkaar geslagen? Nee hoor, dat valt wel mee. Hij zat op de grond, met zijn handen kruislings voor zijn gezicht. Even later kwam de politie en die heeft hem meegenomen. Ze mogen die jongens dankbaar zijn."



De rechter-commissaris besliste vrijdag dat Dimitri B. nog zeker twee weken langer in de cel blijft.