Erwin van de Looi: 'Willem II te goed om te degraderen' [VIDEO]

TILBURG - Willem II staat nog altijd op nul punten in de eredivisie. De Tilburgers zijn hekkensluiter en het spel is tot dusverre bedroevend. Er wordt dan ook volop gemopperd door de achterban. "Ik kan me dat goed voorstellen", zegt trainer Erwin van de Looi. "Ik wil de situatie niet bagatelliseren."

Ook de oefenmeester weet dat hij zaterdagavond in Kerkrade met zijn ploeg een belangrijke wedstrijd speelt. Als Willem II verliest bij Roda JC, dat voorlaatste staat, zal de druk op zijn positie alleen maar verder toenemen.



Van de Looi weet niet hoe stevig hij in het zadel zit bij de Tricolores. "Die vraag moet je niet aan mij stellen. Ik richt me alleen op zaken die ik de hand heb. Ik moet ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk voor de dag komen tegen Roda. We werken met z’n allen hard om ons te verbeteren. Ik geef dagelijks ziel en zaligheid voor deze club. En geloof me: we hebben een ploeg om in de eredivisie te blijven."



Hieronder het complete gesprek met Van de Looi. De tekst gaat verder onder de video.



Volgens de trainer is de matige start van Willem II te verklaren. "We zijn pas een week compleet. Tegen ADO speelden we vorige week met drie nieuwe spelers. Het kost tijd om beter samen te gaan spelen."Tegen Roda is een zege, zaterdagavond, dus zeer welkom. "Het is een belangrijke wedstrijd, Maar ook weer geen allesbepalend duel”, zegt Van de Looi. “Er staat druk op. Maar druk heeft Roda ook. Mijn jongens moeten rustig het veld ingaan en gewoon gaan voetballen."Zelf probeert Van de Looi stoïcijns te blijven. "De kritiek die wordt geuit moet je van je af laten glijden.” Er was de afgelopen dagen nogal wat te doen over het systeem die de trainer hanteerde in het thuisduel tegen ADO Den Haag. Veel mensen vonden dat te verdedigend. “Hoe we morgen voetballen, ga ik nu niet vertellen. We moeten in Kerkrade niet angstig zijn. Ik zie mijn ploeg met stappen vooruit gaan en ben daarom positief gestemd."