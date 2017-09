Spookrijder veroorzaakt ongeluk op A73 bij Boxmeer

BOXMEER - Op de A73 bij Boxmeer heeft een spookrijder een ongeluk veroorzaakt, dat meldt de ANWB. Hulpdiensten zijn inmiddels ter plekke. De politie Oost-Brabant laat weten dat er meerdere gewonden zijn gevallen.

Volgens een ooggetuige zijn uit beide auto's inzittenden met spoed weggebracht in een ambulance. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet duidelijk.



Muurvast

Het verkeer op de A73 richting Nijmegen kan alleen via de vluchtstrook rijden. Hierdoor zijn lange files ontstaan. Ook richting het zuiden staan er files.