Wereldrecordpoging penalty's schieten voor voetballen met een beperking

OSS - Gaat 'ie tegen de lat of toch in de rechterbovenhoek? Het inschieten van penalty's is een kunst op zich. En het wereldrecord verbreken ook. In Oss wordt vrijdag een poging gedaan om het Guiness World Records Book te halen door zoveel mogelijk strafschoppen achter elkaar te nemen. Dit om aandacht te vragen voor 'voetballen met een beperking'. In lange rijen wacht iedereen keurig op zijn beurt: van schoolkinderen tot politici en ondernemers.

Thijs Kroezen speelt al een aantal jaar in het Nederlands Amputatie Elftal. Voetbal is voor hem heel belangrijk.



"Het is een plek waar, ondanks dat ik op een normale manier mee kan met de maatschappij, ik wel iets kan doen met lotgenoten. En als er een keer iets aan de hand is, dat je een plek hebt om te praten."Joey Leijtens uit Kruisstraat kan haast niet stil blijven staan van enthousiasme. "Voetbal is echt mijn leven. Voetbal is echt mijn ding!"Als keeper van de G2 van RKKSV uit Kruisstraat gaat hij proberen honderden penalty's te stoppen. "Het valt wel mee. Je moet weten waar je moet keepen, je moet in ieder hoekje kijken. Je moet kijken waar ‘ie gaat schieten. Als ik weet waar hij hem gaat schieten, dan heb ik hem gewoon."Het raakt Thijs dat er zoveel mensen meehelpen om het wereldrecord te verbreken. "Het is een kleine moeite, maar ze doen het wel. En dat vind ik wel bewonderenswaardig, ja.""Voor mij, voor mijn team en voor iedereen met een beperking is dit doel superbelangrijk. Voor de mensen die het wat minder goed kunnen, zijn dit soort initiatieven nodig om te zorgen dat zij ook het spelletje kunnen spelen waar ze zo van houden."