Michael van Gerwen heeft dit weekend nog een appeltje te schillen

VLIJMEN - Het is een wedstrijd waar dartsliefhebbers al een paar dagen naar uitkijken. Michael van Gerwen speelt dit weekeinde tegen Phil Taylor tijdens de Champions League of Darts. De Vlijmenaar heeft nog een appeltje te schillen met The Power.

Een paar weken geleden speelden de heren tegen elkaar op de World Matchplay in Blackpool. Taylor won met ruime cijfers.



De tekst gaat verder onder de video van de meest recente wedstrijd tussen de heren.



De Brit speelde indrukwekkend tegen Van Gerwen, maar wat vooral bleef hangen, was het geruzie na de wedstrijd. Taylor noemde 'MvG' onvolwassen, omdat hij tijdens een eerdere wedstrijd op het toernooi een appje had gestuurd. Dat deed Van Gerwen in de rust van zijn duel tegen de Australiër Simon Whitlock. Hij stuurde zijn vriend Vincent van der Voort de tekst: Doei, doei Whitlock. The Power vond dat dus onvolwassen en niet passen bij de beste darter van de wereld.Van Gerwen reageerde daar vervolgens weer op bij RTL7: "Taylor zal alles doen om me uit m’n spel te halen, omdat hij weet dat hij anders toch niet van me kan winnen. Phil roept altijd van alles, omdat ik degene ben die al z’n records afpakt. Ik heb dit keer een pak op m’n reet gehad. So be it.""Ik heb een grote rug en kan het hebben. Het hoort erbij. Maar ik ben wel beter dan hem en de komende keren ga ik hem gruwelijk op z’n reet geven." De eerste confrontatie tussen de heren is dus komend weekeinde in Cardiff.De Champions League of Darts is een vrij nieuw toernooi. In 2016 werd het voor de eerste keer gehouden. Taylor won toen in de finale van Van Gerwen.De tekst gaat verder onder de video van de finale van vorig jaar.Van Gerwen en Taylor treffen elkaar dit weekeinde in de groepsfase van het toernooi. De nummers één en twee van de poule gaan door naar de halve finale. Het zou dus zomaar kunnen dat de twee kemphanen elkaar zondagavond nog een keer treffen. Dan staat namelijk de finale gepland.Bijzonder detail: 'MvG' kan dit weekeinde een toernooi winnen dat hij nooit eerder op zijn naam schreef. En daar heeft de Vlijmense veelvraat er niet zoveel van.