Joshua Brenet begrijpt reserverol bij PSV niet: 'Gebrek aan krediet' [VIDEO]

EINDHOVEN - Jetro Willems vertrok afgelopen zomer bij PSV en er werd geen nieuwe linksback aangetrokken door de Eindhovenaren, een basisplaats leek een zekerheid voor Joshua Brenet. Het liep anders, na zwakke wedstrijden tegen Osijek en AZ moet hij weer genoegen nemen met een rol als wisselspeler.

Tegen AZ werd hij na een half uur door trainer Phillip Cocu naar de kant gehaald, Kenneth Paal was zijn vervanger. Sinds dat duel is Paal eerste linksback. "Het is de keuze van de trainer. Ik train hard, probeer er gewoon bovenop te komen en mijn basisplaats terug te nemen."



De 23-jarige verdediger, die als rechtsback wel negentig minuten speelde tegen Roda JC, snapt niet dat hij zo snel zijn basisplaats kwijt is geraakt. "Ik heb wat mindere wedstrijden gespeeld, maar om dan zo'n keuze te maken is onbegrijpelijk. Ik werk hard om terug te komen, ik doe mijn uiterste best."Brenet hoopt snel weer bij de eerste elf te horen. "Als ik er moet staan, sta ik er voor honderd procent. Ik wil laten zien dat het mijn plek is. Ik heb veel geleerd van de afgelopen seizoenen. Ik moet niet gefrustreerd raken. Voor het team doe ik mijn uiterste best. Dat is ook het beste voor mij."Cocu kaatst de kritiek van Brenet terug. "Je moet het maximale van jezelf eisen. Als je dat niet doet, het lukt niet of je hebt het even moeilijk, dan moet je niet met de kop naar beneden doorgaan. Dan moet je juist de goede reactie geven. Je moet ons overtuigen dat jij daar moet staan en moet spelen."Bij PSV zien ze inmiddels een goede reactie bij Brenet. "Hij heeft de knop omgezet, dat is een belangrijk moment voor de speler. Hij moet nu zorgen dat hij bij de beste spelers hoort. Een trainer stelt altijd de beste spelers op."