Aanklacht Johan van Laarhoven in de ijskast, OM zoekt uit of hij kan komen

BREDA - De officier van justitie in Breda heeft de dagvaarding tegen Johan van Laarhoven ingetrokken. Het is een tijdelijke maatregel. Het OM wil onderzoeken of Van Laarhoven (56) zelf bij zijn proces aanwezig kan zijn.

Van Laarhoven zit een lange celstraf uit in Thailand voor witwassen. Volgende week is een eerste zitting gepland in zijn rechtszaak hier.



Terugkeer

Hij was opgeroepen en had ook via zijn advocaten aangegeven dat hij zelf bij de zitting aanwezig wil zijn. Maar het is intussen duidelijk dat het nog zeker tot volgend jaar zomer duurt voor hij kans maakt op terugkeer naar Nederland.



Johan van Laarhoven is door het OM in Breda kort voor de zomer officieel aangeklaagd voor deelname aan een criminele organisatie, witwassen, valsheid in geschrifte, belastingfraude en drugshandel.



Nog meer verdachten

Ook zijn broer Frans (69) en twee medewerkers van coffeeshopketen The Grass Company uit Bladel en Tilburg hebben een vergelijkbare aanklacht op de deurmat gehad.



Daarnaast zijn ook twee van hun Tilburgse bedrijven verdacht en een Luxemburgse bank.



De regiezitting tegen de andere verdachten gaat gewoon door. De zaak is eerst achter gesloten deuren. De verdachten en hun advocaten hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding en dat willen ze bespreken.



Waar precies de pijn zit is onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de grote zorgen die de advocaten hebben over Johan van Laarhoven. Ze vinden dat het geen eerlijk proces is, omdat de hoofdverdachte niet eens naar de rechtbank kan komen om zijn deel van het verhaal te vertellen.