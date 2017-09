Thom Haye over slechte prestaties Willem II: 'Raakt ons als spelers het meest' [VIDEO]

TILBURG - Thom Haye hoopt vrijdagavond voor de eerste keer dit seizoen met Willem II te winnen in de eredivisie. De 22-jarige Amsterdammer lijkt zeker van een basisplaats tegen Roda JC. "Ik begon stroef aan het seizoen, maar begin steeds beter te draaien."

Dat valt van zijn ploeg niet te zeggen. Willem II verloor de eerste vier wedstrijden van dit seizoen en het spel viel zacht gezegd niet mee in die duels. "We hebben een rumoerige voorbereiding gehad. De ploeg was pas laat compleet. Dat is niet een excuus voor de slechte prestaties, maar het speelt wel mee."



Haye vindt dat er niet te veel achterom moet worden gekeken. "Dat heeft geen zin. We moeten nu vol gas gaan. We snakken naar de eerste overwinning." De Amsterdammer meent dat hij en zijn ploeggenoten momenteel hard werken. "Dat is ook het enige wat we nu kunnen doen. Als we zo doorgaan, komen de resultaten vanzelf."De middenvelder raakt naar eigen zeggen niet in de war van de slechte start van het seizoen. "Ik merk dat er veel over wordt gesproken. Ook wij willen zo veel mogelijk punten halen. Dat mensen niet blij zijn, snap ik, maar geloof mij: wij zitten er zelf nog het meeste mee."Voor Willem II wacht vrijdagavond dus een wedstrijd tegen Roda JC. Ook de ploeg uit Limburg is na vier duels nog zonder punten. De aftrap in Kerkrade is om kwart voor acht. Via Omroep Brabant word je online live op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.Willem II-watcher Joost van Erp over de wedstrijd van vrijdagavond.