Brabants dialectenfestival zoekt dialecten: doede gij mee?

EINDHOVEN - Ut Brabants is de kortste taol van Nederland en dè is verrèkkus hèndig. Maar het Brabants kent ook weer heel veel verschillende dialecten. Om die onder de aandacht te brengen, is er het Brabants dialectenfestival. En zij zijn hard op zoek naar dialecten.

Het festival is meer dan alleen een feest om het Brabants in al haar veelzijdigheid te vieren. Centraal staat de schrijfwedstrijd, waar liedjes, verhalen en gedichten kunnen worden ingezonden.



Vruuger

Hoewel de komende dertiende editie van het festival pas in juni 2018 is, is bestuurslid Marianne Swinkels al uitgebreid begonnen met haar zoektocht naar kandidaten. "We hebben al een hele lijst met dialecten, maar we willen er zoveel mogelijk. Iedereen die het leuk lijkt om mee te doen, kan zich bij mij melden: marianneswinkels@hotmail.com."



Het dialectenfestival wordt één keer per twee jaar gehouden. Het thema van dit jaar is 'Vruuger waar alles bitter?!'.