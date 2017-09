Laatste dag voor recreanten op Fort Oranje: 'Alles wat we opgebouwd hebben, moeten we slopen'.

RIJSBERGEN - Het is vrijdag de laatste dag voor de vakantiegangers op camping Fort Oranje, want het seizoen is voorbij. De gemeente Zundert sloot de camping nadat er misstanden aan het licht waren gekomen, en is sindsdien bezig de camping leeg te ruimen. Ook Monika en Wim Vink uit Rotterdam moeten weg. Ze staan al twintig zomers op de camping en gaan nu dus verhuizen. Hun stacaravan nemen ze mee.

Monika en Wim trouwden een paar jaar geleden zelfs in Zundert. “Op het stadhuis”, zegt Monika terwijl ze trots de foto laat zijn. “Het feest hebben we daarna gehouden in de kantine van de camping.” Het doet ze dan ook wel zeer dat ze nu moeten vertrekken. “We hebben hier alles opgebouwd en nu kunnen we alles weer slopen, dat is het ergste”, zegt Wim.



Dag centjes

Wim is ook geen dertig meer, zegt hij zelf. "Ik moet nu onze kinderen vragen om ons te verhuizen. Die moeten met busjes en aanhangwagens komen. “En we hebben niet veel geld, dus we nemen alles mee.” Wim is ondertussen druk met het slopen van een aangebouwd deel van de caravan. “Daar gaan m'n centjes, dat is het ergste van alles."



Hoewel het de laatste dag is dat de recreanten op de camping mogen slapen, hebben ze nog tot 1 oktober om hun spullen er weg te halen. “En als dat helemaal lukt, schoppen we ze ook de camping niet af”, zegt Louise Scheider van de gemeente Zundert.



Vroeger was het beter

Toen het stel op camping Fort Oranje kwam staan, was het er nog niet zo slecht aan toe als nu. “Het was toen hartstikke gezellig. Er was bingo, klaverjassen, er werd gedart en gebiljart, er was van alles te doen. Maar er is nu helemaal niks meer. Je kunt niet eens gezellig naar voren om even een biertje te halen”, zegt Monika.



Samen met zestien anderen vocht het stel de sluiting van de camping aan bij de rechter. Maar de uitspraak wachten ze niet meer af. “We moeten uiteindelijk toch weg”, zegt Wim. Gelukkig voor het stel hebben ze een ander plekje gevonden. Het wachten is op de diepladers die de caravan in delen naar hun nieuwe camping, ook in Zundert, kan brengen.