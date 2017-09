Provincie trekt tonnen uit voor aanpak lege stallen en schuren

RUCPHEN - Een lege schuur te huur. En een boer die wel maandelijks de hypotheek moet ophoesten. Maar gelukkig komt er iemand aan de deur. Een keurige man die ruimte zoekt, maar waarvoor is vaag. De opslag van 'iets'. Kort daarna valt een politiemacht binnen en vinden ze binnen een drugslab. De boer de pineut, de verhuurder is spoorloos.

Zo gaat het helaas wel vaker in Brabant. Overheden proberen dit te gaan voorkomen.



De provincie Noord-Brabant en steeds meer Brabantse gemeenten zien de gevaren van lege stallen: het is slecht voor ons imago als mooie provincie en het trekt ook boeven aan. Eerder dit jaar bleek dat criminelen aangetrokken worden door lege stallen en boeren met schulden.



Subsidie

Dat onderstreepte nog eens het groeiende probleem. Mede daarom gaat de provincie de strijd opvoeren tegen leegstand op het platteland. Er komt een subsidieregeling voor boeren die van hun stallen en schuren af willen.



Op kosten van de provincie kunnen ze advies krijgen over het verbouwen, slopen of verkopen van gebouwen. "Gewoon de keukentafel opzoeken. Vanuit de Brabantse traditie er naast gaan staan", zegt de Brabantse gedeputeerde Erik van Merriënboer.Er is drie ton voor uitgetrokken. Dat is goed voor maximaal honderd eigenaren van leegstaande gebouwen. De regeling gaat over twee weken in. Hij is drie maanden geldig en wordt mogelijk verlengd.De provincie zette in 2016 een taskforce op waar nu 22 gemeenten in zitten: van Aalburg tot Asten en Zundert tot aan Oss. Het idee is ook om goede voorbeelden en ervaringen te verzamelen.Die zijn er zeker. Guus en Gerrie wonen tussen Rucphen en Roosendaal. Ze kochten daar in 1996 een eeuwenoude hooischuur en toverden het enorme gebouw om tot een succesvolle kunstgalerie. "Volgende week komt Armando langs!", zegt echtgenote Gerrie enthousiast.Van het varkenhok maakten ze een paviljoen. "We krijgen hier veel bezoekers uit Amsterdam en Rotterdam. Eentje klaagde een keer over hoe ze zag dat er in de wei een kalf geboren werd. Ze wist niet wat ze meemaakte!".Of de galerie ook toekomst heeft? "Je kunt hier ook een achitectenbureau huisvesten", suggereert Gerrie.Een voorbij denderende trekker overstemt de gesprekken. Een lege aanhanger rammelt over de smalle weg. Verderop worden de voederbieten worden geoogst. De mais moet nog.Buurman Gijs Naalden (48) is druk in de weer met zijn koeien. Hij nam jaren terug het bedrijf over van zijn ouders. Hij is blij met subsidies. 'Daarmee heb ik met asbest dank kunnen verwijderen. En hij wijst trots naar de zonnepanelen die er nu op liggen.Een boerderij, volop in bedrijf, niks leegstand. Maar ook boer Gijs ontkomt niet aan veranderingen. Dat is de dynamiek van het platteland. Vroeger had hij melkkoeien, nu jongvee.Leegstand is al langer een probleem. Twee miljoen vierkante meter in Brabant is ongebruikt. Dat is tien procent van de totale agrarische sector. De verwachtingen over leegstand zijn zorgwekkend:het verdubbelt. De komende jaren wordt het zichtbaar op naar schatting vijfduizend plekken in Brabant.Een adres verderop in de straat is het een heel ander verhaal. Boer Gerard Vos is gestopt met werken als melkveehouder. Hij is nu 75. Weduwnaar ook. Met een kwakkelende gezondheid was het de vraag of hij op zijn boerderij kon blijven. "Kopzorgen", had hij.Vos vond een oplossing. Met hulp van buitenaf, waaronder de gemeente, mocht hij zijn terrein splitsen "De oude schuur gaat plat. Met de spanten bouwen we een nieuw huis", zegt Gerard. Hij is zelf al verhuisd naar de oude koeienstal. Ingericht als woning, met de oude balken nog maar zonder drempels.