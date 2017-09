Eindhovense kittens overleven reis van 500 kilometer in motorblok, Engelsen doneren massaal geld

EINDHOVEN - In Engeland is een succesvolle crowdfundingsactie gestart voor drie kittens die helemaal vanuit Eindhoven naar Engeland zijn gereisd, vastzittend in een motorblok van een auto. De drie katjes werden gevonden door Engelse automonteurs in Bracknell. De beestjes hadden 500 kilometer afgelegd in de auto en zaten al dagen opgesloten.

Christian Lampkin en zijn gezin reden naar huis vanuit een vakantiepark in Eindhoven, zonder zich bewust te zijn van het feit dat drie katjes van zes weken oud zich binnenin de auto verstopt hadden. De kittens overleefden de reis wonderbaarlijk genoeg.



Gemiauw uit de auto

"Twee dagen nadat we terug waren, hoorde ik een hoop gemiauw”, vertelt Lampkin tegen de BBC. Hij opende de motorkap en zag twee katjes zitten. Hij belde een automonteur en uiteindelijk werden er in totaal drie kittens gevonden.

De kittens zijn daarna naar een dierenopvang gebracht. Omdat de diertjes uit een ander land komen, moest het trio in quarantaine worden geplaatst. Dat kost zo’n 3500 euro. Om die reden werd er een crowdfundingsactie gestart.



De Eindhovense katjes hebben de harten van de Engelsen veroverd, binnen de kortste keren was het bedrag dat nodig was namelijk al binnengehaald.

Nederlandse namen

De kittens hebben in de opvang de Hollandse namen Edam, Gouda en Tulip gekregen. Waar de poesjes precies vandaan komen en of iemand in Nederland ze mist, is onduidelijk.