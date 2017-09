Auto total loss bij ongeluk in Liessel, jonge bestuurder heeft beschermengel

LIESSEL - Een jonge bestuurder heeft ongelofelijk veel geluk gehad toen hij in de nacht van donderdag op vrijdag tegen een boom aan knalde op Het Loon in Liessel. Van zijn auto bleef niet veel meer over dan een brok schroot. De jeugdige chauffeur zelf kwam er vanaf met een schram in zijn gezicht en wat hechtingen in zijn knie.

De weg lag bezaaid met brokstukken en het motorblok belandde een stuk verderop in de sloot. Ook de politie kan er met de pet niet bij dat de jongen er levend vanaf is gekomen. Op hun facebookpagina uiten ze hun verbazing dat de bestuurder de harde botsing na kan vertellen. "Geloof het of niet maar engelen bestaan", schrijven de agenten.



Versnaperingen

Gezien de enorme klap die de jongen om half vier 's nachts maakte, bleef hij ter controle nog in het ziekenhuis. Bij hem is ook een bloedproef afgenomen. Die moet duidelijk maken of hij na te veel alcoholische versnaperingen achter het stuur is gekropen, meldt de politie.