Koploper FC Oss heeft meer punten dan verkeersregelaars [VIDEO]

Nout is voor het eerst steward: 'Spannend, maar het is nog vrij rustig' (foto: Florian van Velthoven).

OSS - FC Oss is het seizoen heel goed begonnen. De ploeg van trainer Klaas Wels is na vier wedstrijden koploper in de Jupiler League. Buiten het veld loopt niet alles even soepel bij de club. Er is een gebrek aan stewards.

Omroep Brabant-verslaggever Florian van Velthoven helpt voor de wedstrijd FC Oss-Jong AZ mee, hij laat zien wat er allemaal komt kijken bij een avond verkeersregelaar zijn.



Joep Vlassak zoekt extra stewards, mensen die een belangrijke taak hebben. "De taken van een steward zijn bijvoorbeeld het ontvangen van de gasten en het controleren van de kaarten. Ze zijn het eerste gezicht van FC Oss. Daarom is het belangrijk dat het goede mensen zijn. Een goede ontvangst draagt bij aan een goede sfeer."