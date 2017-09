Volg hier LIVE de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Een volledige speelronde in de Jupiler League, alle Brabantse clubs komen in actie. Koploper FC Oss neemt het in eigen huis op tegen Jong AZ, hekkensluiter RKC Waalwijk ontvangt FC Eindhoven.

FC Oss-Jong AZ 0-0

Een topper in de Jupiler League. FC Oss neemt het op tegen Jong AZ, de koploper tegen de nummer vijf. FC Oss staat na vier gespeelde wedstrijden op de eerste plaats, de ploeg van trainer Klaas Wels pakte tot nu toe tien punten. Jong AZ, debutant op het tweede niveau in Nederland, pakte in de eerste vier wedstrijden zeven punten.



Voor de wedstrijd neemt FC Oss afscheid van Tom Boere. De topscorer van vorig seizoen maakte afgelopen zomer de overstap naar FC Twente.



Helmond Sport-Jong Ajax 0-0

Helmond Sport speelde in de eerste vier wedstrijden twee keer gelijk, de andere twee duels gingen verloren. Vrijdagavond krijgt het Jong Ajax op bezoek. De Amsterdammers wonnen de eerste drie duels. Maandag liet het voor het eerst punten liggen, thuis tegen RKC Waalwijk.



"Het wordt tijd dat we onszelf belonen. We moeten meedogenlozer worden in het afmaken", zegt Helmond Sport-trainer Roy Hendriksen op de website van zijn club. "Iedereen moet gefocust zijn en met een bepaald gif spelen, zo kunnen we het ze erg lastig maken."



Met PSV-Feyenoord op het programma moet Jong PSV-trainer Dennis Haar het vrijdagavond doen zonder extra spelers uit de A-selectie. Alleen Dante Rigo sluit aan. Jong PSV begint als nummer zeven aan het duel met MVV, de club uit Maastricht staat derde.FC Den Bosch reist met vertrouwen af naar Telstar. De ploeg van trainer Wil Boessen won vorige week van titelkandidaat NEC . Die zege kwam na een gelijkspel en twee nederlagen. Tegenstander Telstar speelde de eerste drie duels gelijk. Beide clubs staan op vier punten.Boessen heeft vertrouwen, maar is ook lovend over Telstar. “Ze hebben in de eerste vier wedstrijden van het seizoen aangetoond dat ze over enorme veerkracht en mentale weerbaarheid beschikken en niet het koppie laten hangen bij een achterstand. Het is een fysiek sterke ploeg die vechtvoetbal prima weet te combineren met combinatiespel.”Maandagavond pakte RKC Waalwijk op bezoek bij Jong Ajax een punt . Het eerste punt van dit seizoen was niet genoeg om de laatste plaats te verlaten. Voor FC Eindhoven is het de tweede wedstrijd op rij tegen een ploeg uit dezelfde provincie. Vorige week verloren de Eindhovenaren de stadsderby tegen Jong PSV (1-2).RKC is hekkensluiter met twee punten, FC Eindhoven staat zeventiende met evenveel punten als de tegenstander van vrijdagavond. Op doelsaldo staan de bezoekers na vier duels op een hogere positie.