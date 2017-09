Meisje op de fiets geschept door taxi in Drunen

DRUNEN - Een meisje op de fiets is vrijdagavond op de Grotestraat in Drunen geschept door een taxi. De fietster kwam tussen geparkeerde auto’s vandaan en de chauffeur zag het meisje niet of te laat.

Er werd een traumahelikopter gealarmeerd, maar het meisje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend.



Geschrokken

De taxichauffeur was volgens omstanders flink geschrokken.