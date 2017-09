Lange rijen fans in Tilburg voor uniek concert Brabantse rockgrootheid Ayreon

TILBURG - Het is dringen, vrijdagavond bij poppodium 013 in Tilburg voor de eerste van drie uitverkochte rockconcerten van Ayreon. Het rockproject, met als meesterbrein Arjen Lucassen uit Oudenbosch, treedt voor het eerst live op. En dat trekt de aandacht van fans van over de hele wereld.

De show, die Ayreon Universe heet, is geen doorsnee optreden. Voor het concert zijn zestien vocalisten en acht instrumentalisten opgetrommeld. En dat trekt bekijks uit de hele wereld. Bij het concert zijn naast enthousiaste Nederlanders Finnen, Australiërs, Amerikanen, Duitsers en Zweden gespot.





Lucassen schrijft, zingt en speelt instrumenten op alle Ayreon-albums. Hij maakt veel gebruik van gastmuzikanten, en daarom is het lastig voor Ayreon om live op te treden. Enkele grootheden binnen de metalscene die vrijdagavond optreden zijn Anneke van Giersbergen en Floor Jansen en Marco Hietala van Nightwish.