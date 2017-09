Jongen (13) moet van Newmancollege af na betrokkenheid vechtpartij

BREDA - Een 13-jarige scholier van het Newmancollege in Breda moet van school af vanwege zijn rol bij de vechtpartij waarbij een leerling door een groep jongeren in elkaar werd geslagen. Dat meldt het Brabants Dagblad.

De leerling werd eerder deze week al geschorst. Het was nog niet duidelijk of de jongen mocht terugkeren. Een jongen van het Newmancollege werd door leerlingen van Scala, de vmbo-school in Teteringen, in elkaar geschopt en geslagen.

Rol onduidelijk

Wat de rol van de geschorste scholier op het Newmancollege is geweest, wil de rector van het college niet zeggen. Vorige week dook een filmpje van de vechtpartij op. Te zien is hoe een groep jongens zich stort op een jongen.



Vier leerlingen van Scala zijn ook geschorst. Of zij terug mogen keren, is nog niet bekend.