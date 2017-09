Beek en Donk groenste van Europa, goud op Entente Florale

BEEK EN DONK - Beek en Donk is vrijdagavond in Slovenië uitgeroepen tot 'groenste stad van Europa'. De ontknoping van de Europese Entente Florale in Podčetrtek werd bijgewoond door een delegatie van de gemeente Laarbeek. Onder hen burgemeester Frank van der Meijden: "We zijn ongelooflijk trots. Het is echt een hoofdprijs. Een beloning voor het vele werk van alle ambtenaren, vrijwilligers en organisaties in Beek en Donk. Dat gaan we ongekend vieren."

De Europese titel voor de groenste stad van Europa? "Ja, dat heeft te maken met het inwonertal", vertelt wethouder Tonny Meulensteen vanuit Slovenië. "We dachten eerst mee te doen in de categorie 'dorpen' maar de organisatie heeft later de regels een beetje aangepast."



Meteen daarna moet de wethouder het interview afbreken. "Ik moet naar het podium om de prijs op te halen." De prijs is behalve de eer en gratis reclame, een behoorlijk uit de kluiten gewassen plaquette.



Beek en Donk was in 2016 al het groenste dorp van Nederland. De gemeente gaf zich daarna ook op voor de Europese wedstrijd. En niet zonder reden, blijkt nu.





Dit zijn volgens de inzenders de mooiste plekjes van Beek en Donk.



Entente Locale

De gemeente Laarbeek is van plan om de Europese titel om te zetten in nieuwe acties. Meulensteen: "We gaan een Entente Locale opzetten om onze inwoners nog meer te betrekken. We willen ze actief laten meedenken en inzetten om de woonomgeving groener te krijgen."



Mededingers waren Schwaz (Oostenrijk), Hamont-Achel (België), Brno (Tsjechië), Duchroth (Duitsland), Kaposvár (Hongarije), Piran en Zalec (beide Slovenië)