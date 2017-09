Bier, barbecue en muziek, JW Roy presenteert zijn nieuwe album

VESSEM - Een huiskamer met hoogpolig tapijt, waar het ruikt naar sigaren. De kleur bruin die overheerst er. De inrichting stamt uit de tijd van je opa en oma. Het is de jachtkamer van de Beerze Brouwerij in Vessem waar de Eindhovense JW Roy als een blok voor viel. Hier wilde hij zijn nieuwe album opnemen.

“De sfeer die hier hangt, kun je in geen andere studio vinden,” vertelt JW Roy. “Het klinkt heel warm. En het speelt natuurlijk ook mee in de sfeer waarin je opneemt. Buiten stond de barbecue aan en binnen waren we lekker aan het opnemen. We sliepen hier boven. We waren gewoon thuis, eigenlijk.”



Bier, barbecue en muziek

Vrijdagavond speelde Roy op de plek waar het album is opgenomen een aantal nummers voor een klein select gezelschap. “Er is bier, barbecue en muziek,” aldus Roy. “Een echt cd-presentatie is het niet. Het is meer om te vieren dat het af is”.



Het is het elfde album van JW Roy. Hij speelt deze keer samen met de band waar hij al tweeënhalf jaar mee speelt, The Royal Familiy. “Het is wel echt anders weer. Het is natuurlijk wel Americana, de Amerikaanse invloed zit in alle nummers eigenlijk. Maar het zijn toch een soort levensliederen, tekstueel en meestal autobiografisch.”



Het eerste nummer dat Roy vrijdag speelt is dat ook. Hij heeft het geschreven ter ere van zijn overleden vader. Het heet 'Broke Brothers' en hij zingt het samen met zijn broer.Het album heet ’A room full of strangers’ en is vanaf eind september te krijgen.